Università d’Annunzio, prove e posti per i corsi di laurea a numero chiuso: 190 posti a Medicina

Pescara. L’Università d’Annunzio Chieti-Pescara ha comunicato quanti sono i posti disponibili per i corsi di laurea a numero chiuso e quando si terranno le prove d’ingresso per ogni corso.

Sono 185, più 5 riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero, i posti disponibili per Medicina e Chirurgia nell’ambito dei corsi di laurea a numero programmato. Sono 40 più 6 quelli per Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il test d’accesso per entrambi i corsi si terrà il 3 settembre prossimo.

Per Farmacia i posti disponibili sono 198, più 2 per non comunitari, mentre per Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ci sono 98 posti, più 2 per non comunitari. Per entrambi i corsi, che hanno posti ad accesso programmato a livello locale, i test sono previsti il 5 settembre prossimo.

Per Architettura, con prova di accesso il 5 settembre, i posti disponibili sono 200, più 5 per non comunitari, mentre per Design, che è a programmazione locale, i posti sono 75 più 5 e la prova di accesso è fissata per il 4 settembre prossimo.

Le prove di ammissione per tutti i corsi di studio delle Professioni Sanitarie si terranno l’11 settembre 2019. I posti disponibili sono: 33 più 3 per Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, 37 più 3 per Assistenza Sanitaria, 13 più 3 per Dietistica, 38 più 5 per Fisioterapia, 13 più 3 per Igiene Dentale, 245 più 5 per Infermieristica, 26 per Logopedia, 13 più 3 per Ortottica ed Assistenza Oftalmologica, 16 più 2 per Ostetricia, 15 più 4 per Tecniche della Prevenzione nell’ambiente di lavoro, 22 più 3 per Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, 13 più 3 per Tecniche di laboratorio medico, 11 più 2 per Tecniche di Radiologia medica, per Immagini e Radioterapia, 22 più 3 riservati ai non comunitari per Terapia Occupazionale.

L’Università d’Annunzio, attraverso la Scuola di Medicina, diretta da Patrizia Di Iorio, e il Dipartimento di Architettura, diretto da Paolo Fusero, offrirà anche quest’anno corsi gratuiti per la preparazione ai diversi test di accesso. I corsi saranno tenuti da docenti ed esperti nelle varie materie e prevedono simulazioni dei test per offrire una prima verifica della preparazione acquisita dagli studenti frequentanti.

Per i corsi di preparazione ai test di Medicina, Farmacia, Ctf e Professioni Sanitarie le lezioni si terranno dal 19 al 31 agosto, nelle aule A e B di Psicologia, in via Polacchi nel Campus di Chieti.

I corsi di preparazione ai test di Architettura e Design si terranno invece presso il Dipartimento di Architettura nel Campus di Pescara, sempre dal 19 al 31 agosto prossimi.