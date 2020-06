Università dell’Aquila, il sindaco Biondi sui dati Almalaurea: “Studiare all’Aquila conviene”

“Le indubbie capacità messe in campo dal corpo docente e dalla governance accademica sono complementari alla visione di una città che finalmente ha delineato il suo percorso, individuando nella formazione uno degli asset fondanti per il suo futuro. Non è un caso che proprio la formazione rappresenti uno dei pilastri della Carta dell’Aquila, il manifesto delle città medie delle aree interne, sottoscritto lo scorso novembre insieme alle città di Ascoli Piceno, Carpi e Avellino, e da allora condiviso da intellettuali, giornalisti, economisti, studiosi di fama nazionale. La formazione, insieme al turismo, alla cultura e all’innovazione, è una delle leve che la politica deve azionare nei luoghi “cerniera” tra le metropoli e i piccoli centri delle aree interne” continua Biondi.

“Studiare all’Aquila, dunque, conviene. Non solo perché dopo il percorso di studi si riesce a trovare occupazione, esprimendo la qualità della propria preparazione, in tempi ragionevolmente veloci, ma anche perché è al centro di un sistema di alta formazione, anche questo sostenuto da una proficua collaborazione istituzionale.