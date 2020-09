Università di Teramo, Giurisprudenza: alto gradimento studenti

Teramo. Tutti i corsi offerti dalla facoltà di Giurisprudenza dell’università di Teramo hanno ottenuto un alto grado di gradimento presso gli studenti interpellati. Ad annunciarlo è lo stesso ateneo che evidenzia anche come della statistiche degli ultimi anni risulti come gli studenti iscritti a Giurisprudenza a Teramo nel primo anno di studi ottengano un numero di crediti in linea con quanto accade in tutte le altre università italiane.

“Si tratta di un indicatore molto importante – spiega il preside Paolo Marchetti – perché conferma che nella nostra facoltà non si è né troppo severi né troppo larghi di manica. Sempre studiando queste statistiche, si può constatare come i nostri laureati trovino un lavoro senza eccessive difficoltà: il dato sulla occupabilità degli studenti è infatti superiore a quanto accade, in media, nella nostra area geografica di riferimento (Il Sud e le Isole)”.