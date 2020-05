Università, Lega Giovani: dalla Regione misure importanti a difesa degli studenti

L’Aquila. “Con la votazione del progetto di legge 118/2020, il consiglio regionale ha garantito misure importanti a difesa degli studenti. Non solo il contributo agli studenti fuori sede sui canoni di affitto, ma soprattutto la copertura finanziaria delle borse di studio, con un importo pari a 3.126.000 euro, a tutti gli idonei non beneficiari nelle graduatorie per l’anno 2019/2020″. Lo affermano gli esponenti della Lega Giovani Alessandro Maccarone, Pamela Di Iorio, Gloria Verratti e Bryan Perfetto.

“Un risultato importante per il quale abbiamo lavorato giorno per giorno, che permette a centinaia di studenti di ritrovare la serenità nell’affrontare il percorso di studi. Come movimento giovanile, ringraziamo l’assessore al ramo Piero Fioretti, il presidente ADSU Eliana Morgante, nonché i consiglieri regionali della Lega e del centrodestra che hanno affrontato con determinazione la problematica, centrando a pieno un risultato fondamentale per l’intero Abruzzo” affermano i rappresentanti di Lega Giovani.