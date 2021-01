Vaccini: superata quota 118mila somministrazioni. In Abruzzo poco più di 1000

L’Aquila. E’ salito a 118.713 il numero degli italiani vaccinati contro il Covid 19, secondo i dati aggiornati a metà giornata sul sito del commissario straordinario per l’emergenza. Il Lazio si conferma la regione con il più alto numero di somministrazioni in assoluto (45.805, il 48,7% delle dosi disponibili), mentre

la Provincia autonoma di Trento è in testa alla classifica per quanto riguarda la percentuale dei vaccinati sul numero di dosi consegnate (55,6%, con 4.975 inoculazioni).

L’Abruzzo, invece, ha effettuato poco più di 1000 vaccini, 11773 per la precisione, delle 7935 consegnate. Si tratta del 14,6 %. Nella giornata di oggi e fino alle ore 16 sono state vaccinate 864 persone (313 Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 197 Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 157 Asl Pescara, 197 Asl Teramo), 376 maschi e 488 femmine. Le vaccinazioni sono ancora in corso e proseguiranno fino a sera. Al momento il numero complessivo dei vaccinati in Abruzzo è pari a 2019. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

La Lombardia è ferma al 3,9% delle dosi a disposizione (3.126 su 80.595), mentre la percentuale più bassa resta quella del Molise (1,7%). Complessivamente è stato utilizzato il 24,7% delle dosi a disposizione, fra le 9.750 consegnate per il ‘V-Day’ e le 469.950 distribuite fra il 30 dicembre e il primo gennaio.