Vaccino anti-Covid, nasce un’alleanza tra Italia, Francia, Germania e Paesi Bassi

Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi hanno deciso di formare un’alleanza per produrre un potenziale vaccino per il Covid-19. Ad annunciarlo è il ministero della salute olandese.

“Stiamo esplorando congiuntamente varie iniziative promettenti e discutendo con varie società farmaceutiche” spiega il ministero olandese. “Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi sono convinti che un risultato di successo richieda una strategia e investimenti congiunti. I quattro paesi hanno formato “un’alleanza per un vaccino inclusivo, per accelerare il processo di sviluppo e garantire l’accesso a un vaccino efficace”.

L’alleanza “sta esplorando promettenti iniziative per negoziare con potenziali produttori e le aziende farmaceutiche per consentire la produzione del vaccino sul territorio europeo ove possibile, e garantire quantità e possibilità di accesso sufficienti per tutta l’Ue e per i paesi a basso reddito, in particolare in Africa”.