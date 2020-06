Vaccino Covid-19, accordo da 100 milioni tra Banca europea degli investimenti e BioNTech per le ricerche

Bruxelles. La Banca europea degli investimenti (Bei) e l’impresa tedesca BioNtech hanno firmato oggi un accordo di finanziamento da cento milioni di euro a sostegno del programma di vaccini anti Covid-19 della società, chimato BNT16. Si tratta di uno dei più ampi programmi di sviluppo a livello globale, con quattro candidati vaccini testati in parallelo.

BioNTech è la prima azienda europea a entrare nella fase della sperimentazione clinica, con uno studio avviato in Germania ad aprile e un altro negli Stati Uniti all’inizio di maggio. L’accordo prevede tra l’altro finanziamenti per espandere la propria capacità produttiva e rendere accessibile rapidamente il vaccino in tutto il mondo. Il finanziamento della Bei è sostenuto sia da Horizon2020 che dal Fondo europeo per gli investimenti strategici. L’iniziativa è “un concreto passo in avanti verso il nostro obiettivo di ottenere un vaccino e garantirne l’accesso a tutti”, ha commentato la commissaria all’innovazione e ricerca Mariya Gabriel.