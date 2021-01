Vaccino Covid, prime 96 dosi somministrate nella provincia dell’Aquila

L’Aquila. È stata la dottoressa Giovanna Micolucci, direttore sanitario dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, il primo medico a ricevere il vaccino anti-covid oggi nel primo giorno di vaccinazione nella Asl provinciale, dopo il vax day celebrato in Abruzzo nella Asl di Teramo lo scorso 27 dicembre. Sono

state inoculate 96 dosi, 36 all’Aquila, 30 ad Avezzano e 30 a Sulmona: sono contenute nella partita di 2.340 dosi, contenute in 360 flaconcini, arrivate nei giorni scorsi e riservate al personale sanitario.

Nel capoluogo regionale sono stati effettuati 6 tamponi in più rispetto al programma visto il minor tempo impiegato

complessivamente. La operazione continuerà lunedì prossimo con la somministrazione di 400 dosi, di cui 150

all’Aquila, 150 ad Avezzano e 100 a Sulmona. Secondo una stima, questa prima dotazione andrà ad esaurimento domenica 10 gennaio, per metà della prossima settimana è previsto l’arrivo di un nuovo quantitativo.

“Le operazioni si sono svolte serenamente e nel giro di qualche ora e sono state caratterizzate da una buona organizzazione e con i medici che si sono vaccinati in maniera convinta dando un esempio importante alla popolazione – spiega il direttore sanitario della Asl provinciale, Sabrina Cicogna, – le somministrazioni riprenderanno nella giornata di lunedì”. I punti di somministrazione sono 3: negli ospedali di L’Aquila (nei locali del day surgery), Avezzano (quarto piano) e Sulmona (sala conferenze, per l’occasione trasformata in punto operativo). Le operazioni sono state gestite da team composti da almeno 1 medico, 2 infermieri e 1 amministrativo affiancati dai medici dei diversi reparti ospedalieri, tra cui anestesisti. Fondamentale, in questo gioco di squadra, il contributo del servizio farmacia che ha il compito di preparare le singole dosi (6 in tutto) che si ricavano da un singolo flaconcino. Come sottolineato in una nota, lo sforzo organizzativo messo in piedi dalla Asl è massimo: in avvio il servizio di prevenzione (a cui è affidata la regia delle operazioni) ha mobilitato oltre 20 persone che aumenteranno nei giorni successivi.