Valorizzazione delle frazioni del Comune dell’Aquila, replica del consigliere Scimia a De Paolis sulla scuola di Bagno

L’Aquila. “La valorizzazione e l’ascolto delle frazioni sono uno dei principi cardine che questa amministrazione si è data dall’inizio del suo mandato.” così il consigliere comunale dell’Aquila, gruppo Fdi, Leonardo Scimia .

“Era il 6 Aprile dell’anno scorso quando il paese di Bagno mi chiese di impegnarmi affinché venisse reinserita la scuola dell’infanzia nel piano del dimensionamento scolastico. A distanza di poco più di un anno c’è il progetto esecutivo ed è in corso la conferenza dei servizi. Per settembre prevediamo di bandire la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. Ciò dimostra come l’impegno preso dal Sindaco Pierluigi Biondi e dal Vicesindaco Raffaele Daniele non è stata una pura formalità, ma un atto vero e concreto: entro breve Bagno avrà la sua nuova scuola dell’infanzia, sicura e dimensionata per avere tutti i servizi che una scuola moderna deve avere” continua Scimia.

“Stesso discorso per Pianola, per la quale però si è deciso di realizzare un edificio nuovo per dotarla di tutte le esigenze di funzionalità e di sicurezza che sono necessarie. La programmazione dell’edilizia scolastica è fondamentale per la rinascita dell’Aquila ed è evidente come la giunta Biondi, specialmente in questi giorni, stia lavorando in questo senso. Ogni indicazione della cittadinanza è importante e ne terremo conto, come già fatto in passato, ma oggi è fondamentale che tutti guardiamo il contesto cittadino e la sua ricostruzione con uno sguardo lungimirante ma concreto, affinché non si perda altro tempo prezioso” conclude Sciamia.