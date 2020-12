Vax Day, primo uomo vaccinato: emozionato, spero di essere esempio per tutti

L’Aquila. “Mi sento emozionato, e benissimo fisicamente”. Così l’operatore sociosanitario Omar Altobelli, unico uomo a essere vaccinato per primo tra i primi cinque stamane allo Spallanzani. “Il vaccino l’ho fatto per tutelarmi perchè se sto bene io posso stare sicuro che anche chi mi è vicino sta bene.

Speriamo di essere stati di esempio per tutti quanti”, ha detto intervistato da Sky Tg24.

“Ora affrontare i pazienti Covid sarà diverso. Inizia oggi sicuramente un messaggio di speranza e fiducia nella scienza da oggi c’è il vaccino, si guarda al futuro in maniera molto più positiva, positiva in senso buono”.

Omar racconta poi cosa ha vissuto in questo anno nel reparto Covid. “È stata dura a livello assistenaziale, ne abbiamo viste tante, purtroppo, ed è stato l’anno più brutto da quando lavoro. Il paziente con noi ha un contatto umano, questa volta no, vedevano solo i nostri occhi e riconoscevano le nostre voci, e speriamo di tornare alla normalità anche per questo”