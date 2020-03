Velocizzazione tratta Roma-Pescara, Scoccia: Abruzzo connesso e competitivo

Pescara. Il protocollo d’intesa firmato dal presidente Marsilio congiuntamente al governatore del Lazio Zingaretti, al ministro De Micheli e alla Rete ferroviaria italiana rappresenta un nuovo passo verso un Abruzzo connesso e competitivo.

“La velocizzazione della tratta Pescara-Roma”, dichiara in una nota la consigliera regionale Marianna Scoccia”, renderà pienamente fruibile il trasporto su rotaia per gli abruzzesi, che, per troppo tempo hanno avuto come unica soluzione valida il trasporto su gomma. I tempi di percorrenza verso la capitale abbattuti a due ore e il contestuale potenziamento della tratta Sulmona-Pescara, inoltre, potranno essere un volano per il nostro territorio aprendo nuovi scenari economici e turistici, ponendo la Valle Peligna e l’intero Abruzzo in rete in un nuovo contesto nazionale”.

“L’obiettivo è quello di rispettare i tempi annunciati, a partire dalla presentazione del progetto, ma la vera sfida sarà per i nostri territori che dovranno essere pronti e attrattivi per sfruttare questo potenziamento non solo nel verso Abruzzo-Lazio, ma soprattutto nel verso Lazio-Abruzzo per creare progetti, collaborazioni e generare nuovo indotto. Stiamo aprendo le porte del nostro Abruzzo”, conclude Marianna Scoccia,”a nuovi orizzonti e opportunità, sempre più connessi con il resto d’Italia pronti a raccogliere le nuove sfide di questo mondo che corre. Noi crediamo in un Abruzzo più grande”.