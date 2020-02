Vertenza Atr: domani i dipendenti dell’azienda organizzeranno la “pastasciutta solidale”

Colonnella. Domani, davanti ai cancelli dell’Atr, i dipendenti dell’azienda di Colonnella organizzeranno la “pastasciutta solidale”.

Come annunciato dopo l’assemblea, seguita all’incontro in Regione, lavoratori e lavoratrici in sciopero offriranno un piatto di pasta a chi manifesterà, con la propria presenza, solidarietà per la vertenza. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle iniziative messe in atto dai lavoratori, che oltre allo sciopero ad oltranza fino al pagamento delle spettanze pregresse, vedono anche un presidio permanente davanti alla sede dell’azienda.

Questo in attesa del prossimo incontro in Regione, fissato per il 4 marzo. Incontro in cui si dovrà discutere anche del ricorso ad ammortizzatori sociali alternativi alla cassa integrazione straordinaria avviata dall’azienda.