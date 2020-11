Vertenza ‘La Panoramica’: avviata procedura di raffreddamento

Chieti. Le segreterie Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Trasporti e Faisa Cisal hanno aperto nel rispetto della vigente normativa in tema di scioperi nei servizi pubblici essenziali, la prima fase di raffreddamento e conciliazione nell’ambito della vertenza fra lavoratori e la società ”La Panoramica” che gestisce il trasporto urbano a Chieti, dopo che quest’ultima ha inviato formale disdetta di tutti gli accordi aziendali in essere con decorrenza dallo scorso 31 ottobre.

Per i sindacati quello dell’azienda è un ”atto è estremamente scorretto poiché interviene in un momento molto delicato della società civile e del mondo del lavoro: in piena pandemia. A nostro avviso – si legge in una nota – l’azienda sta approfittando della debolezza contrattuale dei lavoratori per porre in essere azioni che risultano essere difficili da contrastare per le note

problematiche e restrizioni conseguenti al Covid 19. Decisione dall’impatto sociale notevole sui lavoratori se si

considerano anche gli effetti che l’emergenza ha già determinato sulle condizioni lavorative e retributive dei

dipendenti i quali, peraltro, non ancora hanno percepito integralmente gli ammortizzatori sociali attivati

dall’impresa durante il lockdown e comunque nella fase di riduzione dei servizi che proseguono a seguito della

seconda ondata della pandemia”.

Un tentativo di conciliazione tra le parti è stato esperito anche dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara.