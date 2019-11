Vetrinista e visual merchandiser, al via il corso organizzato dalla Confesercenti ad Avezzano e L’Aquila

Si terrà nelle sedi di Avezzano e L’Aquila, il Corso di Vetrinista e Visual Merchandiser, organizzato dalla Confesercenti Abruzzo. Il corso vuole essere una proposta ai commercianti e futuri visual freelance per aiutarli a vedere il mercato di oggi da un’altra prospettiva. La finalità è quella di far conoscere la disciplina del Visual Merchandising ai partecipanti, ampliare le loro conoscenze in materia di comunicazione visiva legate elle esigenze di vendita. Il Visual Merchandising è una naturale evoluzione della vetrinistica tradizionale. Lo studio di questa materia permette di imparare a valorizzare i punti di forza di un negozio ed identificare quelli deboli. Insegna, inoltre, come rendere competitivo un punto vendita sul mercato, attraverso la vetrina e l’esposizione interna dei prodotti.

Il corso avrà una durata di 10 ore suddivise in due giornate. Con la docente, Roberta Alessandrini, esperta di Visual Merchandising,verranno sperimentate in maniera pratica delle tecniche creative per elaborare in maniera autonoma idee fuori dal comune. I partecipanti verranno aiutati a risolvere le problematiche tipiche della realizzazione di un progetto, come la scelta dei materiali e la gestione di un budget per realizzare una bella vetrina. Il metodo prevede che le decisioni siano prese in modo impulsivo e veloce. Non è necessaria esperienza come vetrinista e non è necessario avere una vena creativa, ma è essenziale la voglia di mettersi in gioco, per cimentarsi con progetti interessanti.

Il corso è rivolto a: titolari dei punti vendita e attività commerciali, commesse/i,futuri vetrinisti e visual merchandiser freelance e rappresentanti.

Le due lezioni (di 5 ore ciascuna) si terranno nei giorni di Lunedì 25 Novembre (dalle ore 9:30 alle 14:30) e Lunedì 02 Dicembre (dalle ore 9:30 alle 14:30). Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza

Per maggiori informazioni potete contattare le sedi locali della Confesercenti:

Avezzano – Via Roma 242 – tel. 0863/22764 – avezzano@confesercentiabruzzo.it

L’Aquila – c/o Cooperfidi Abruzzo, Via Saragat 80, N.I. Pile – tel. 0862/65994 laquila@confesercentiabruzzo.it