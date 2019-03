Via Caduta del Forte, manto stradale ripristinato. Natarelli: domenica si riapre al traffico di bus e auto

Pescara. “Sono finiti i lavori di riqualificazione di via Caduta del Forte, che da oltre un decennio attendeva interventi di manutenzione. La ditta ha eseguito con un sensibile anticipo dei tempi previsti la messa in sicurezza e il rifacimento del manto stradale di uno dei maggiori snodi cittadini”. È quanto afferma Tonino Natarelli, assessore ai Lavori Pubblici di Pescara.

“Sarà conclusa stasera la posa dell’asfalto sul tratto compreso fra Corso Vittorio e la rotatoria del retrostante ex Rampigna”, precisa Natarelli, “per questo domani e sabato si procederà già alla segnaletica, in modo da riaprirla al traffico già da domenica. In vista di questi ultimi interventi la strada resta dunque chiusa e resta vigente il divieto di transito e di sosta fra Corso Vittorio e la rotatoria del Rampigna”.

“Resta la deviazione del traffico veicolare e dei mezzi pubblici sulle parallele via Chieti e via Conte di Ruvo”, conclude l’assessore, “che in questi giorni di cantiere si sono dimostrate pienamente efficienti come mobilità alternativa, visto che i disagi sono stati davvero inesistenti, malgrado la via sia una delle più importanti come accesso diretto al centro città”.