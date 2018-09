Viabilità, a Lanciano parziale riapertura del viadotto Torre Marino. Verna: la priorità è la sicurezza

Lanciano. Chiuso lo scorso 28 agosto per controlli strutturali, il cavalcavia di contrada Torre Marino, che sovrasta il tracciato ferroviario della Sangritana, riaprirà al traffico leggero, con senso unico alternato, lunedì primo ottobre. Resta il divieto di transito ai mezzi superiori a tre tonnellate e mezzo. La decisione è stata presa all’esito dell’incontro tecnico che si è svolto al comune di Lanciano, presenti il sindaco Mario Pupillo, l’assessore ai Lavori Pubblici Giacinto Verna, il Dirigente Settore Lavori Pubblici Luigina Mischiatti e l’ingegnere Antonio Giancristofaro incaricato di svolgere analisi e approfondimenti sui materiali del cavalcavia dopo le scosse di terremoto in Molise, del 14 e 16 agosto scorso.

Le prime verifiche condotte da Giancristorafo, tramite analisi di laboratorio svolte dalla Labortest, hanno evidenziato criticità del cemento e del materiale ferroso dell’impalcato che saranno approfondite con ulteriori analisi nei prossimi giorni. Nel frattempo saranno predisposte le procedure per riaprire il viadotto parzialmente al traffico, in totale sicurezza e con velocità 30 km/h, in quanto collegamento importante tra la statale 84 e le contrade Torre

Marino e Santa Maria dei Mesi. “Stiamo procedendo nei tempi previsti”, dice l’assessore Verna, “le indagini di

laboratorio hanno evidenziato delle criticità che impongono approfondimenti e un’ulteriore riflessione sulle

azioni da intraprendere per dare una soluzione in tempi ragionevoli alla cittadinanza e nel rispetto del

documento unico di programmazione e del piano triennale dei lavori pubblici in cui è inserito questo intervento.

La nostra priorità è stata e sarà sempre la sicurezza dei nostri concittadini”.