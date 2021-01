Video con orsi a passeggio sulla neve: ripreso negli Stati Uniti e non in Abruzzo

L’Aquila. Video con cinque orsi a passeggio sulla neve: ripreso negli Stati Uniti e non in Abruzzo. Non è stata registrato in Abruzzo, come inizialmente scritto da alcuni utenti sui social network, il video raffigurante degli orsi camminare in un bosco innevato.

Come precisato anche dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il video non ritrae l’orsa Amarena con i suoi quattro cuccioli, bensì un esemplare femmina di orso grizzly, con 4 cuccioli al seguito. Il video è stato realizzato a Jackson Hole, nello Stato del Wyoming (USA), nel Parco Nazionale del Grand Teton. L’orsa in questione è stata battezzata grizzly 399, per questo il video originale è stato postato con #399+4. Il filmato è stato realizzato dalla fotografa statunitense Sam Emmet.

Smentita, quindi, ogni voce che attribuiva lo sfondo del video all’Abruzzo.