Video intervista ai quattro candidati alle regionali: cento domande tra gusti, cultura e vita privata

L’Aquila. Basta con i soliti programmi stereotipati, che sembrano un po’ tutti uguali e che spesso non fanno capire molto ai cittadini. Torna la video intervista di AbruzzoLive che mette a confronto i candidati alle prossime elezioni regionali. Li abbiamo seguiti e inseguiti, come cinque anni fa, dalla montagna al mare e alla fine eccoli, tutti insieme, in un confronto utile a dare una sveglia al piattume di queste ultime giornate preelettorali, contraddistinte soprattutto dai soliti proclami e dalle consuete illustrazioni di propositi che sembrano scontate.

Mancano poche ore alla chiusura di questo interminabile tour elettorale che ha visto i candidati muoversi in lungo e in largo nella regione verde d’Europa. Sara Marcozzi, Stefano Flajani, Marco Marsilio e Giovanni Legnini hanno accettato il confronto sottoponendosi, nell’ordine di presenza sulla scheda elettorale, a cento domande di carattere amministrativo, di cultura generale e della vita privata.

Abbiamo cercato di conoscerli meglio, uscendo fuori dagli schemi che mostrano solo l’apparenza di ogni aspirante governatore, e affrontando questioni calde che riguardano la regione, senza maschere e compromessi, né giustificazioni, cercando di mostrare il lato diverso, il vero volto di ogni candidato, sotto tutte le sfaccettature che riguardano non solo l’uomo politico, ma anche la persona. In questo modo, più efficace e diretto, gli elettori abruzzesi, prima di votare domenica, potranno farsi un’idea più vicina alla realtà su chi dovrà guidare l’Abruzzo per i prossimi cinque anni.



Protrebbe interessarti

Intervista video senza maschere ai quattro aspiranti governatori dell’Abruzzo (2014)