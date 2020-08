Viene investito da un mezzo in retromarcia, 47enne ferito in un’azienda di Pianella

Pianella. Incidente sul lavoro in mattinata in una azienda di Pianella dove un uomo di 47 anni è stato investito accidentalmente da un mezzo durante una manovra in retromarcia, finendo contro un altro mezzo.

Soccorso dai sanitari del 118 l’uomo è stato trasferito in codice rosso in elicottero all’ospedale di Pescara dove è stato poi stabilizzato e ricoverato nel reparto di Ortopedia con una prognosi di trenta giorni per un trauma da schiacciamento agli arti inferiori.