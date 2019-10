Violenta rissa in piazza, ecco il video. Lo scontro tra due diversi gruppi, coinvolti anche minorenni (video)

Tagliacozzo. Una violenta rissa senza precedenti in piazza Obelisco. La vicenda ha suscitato grande clamore non solo a Tagliacozzo ma in tutta la Marsica. A confermare la violenza di quanto accaduto un video divenuto virale su Facebook, postato da un account falso e anonimo e con tutti i volti ben visibili dei giovani minorenni coinvolti.

La rissa ha coinvolto diversi minorenni e si è verificata sabato notte a Tagliacozzo, nel centro storico. Si tratterebbe di una zuffa tra due fazioni, una locale e una del carsolano. I fatti sono avvenuti intorno alle due di notte quando è scoppiata la lite che ha coinvolto una ventina di ragazzi, forse di più. Molti di questi sono dei minorenni. Sembra che alla base di quanto accaduto cui sarebbero questioni pregresse e quindi non si sarebbe trattato di una lite sorta sul momento.

Un esercente, quando ha visto quello che stava per accadere, ha accolto nel suo locale alcuni ragazzi, quelli più giovani, e ha chiuso le saracinesche dell’attività per scongiurare il peggio. Un episodio, quello avvenuto sabato notte, che desta molta preoccupazione tra la popolazione. Un fenomeno di nuova criminalità in forte aumento che coinvolge anche ragazzi giovanissimi. Basti pensare che ad Avezzano, sempre sabato sera, un giovane del posto è stato aggredito e malmenato da un numeroso gruppo di ragazzini, finendo in ospedale. Sul caso sono al vaglio i filmati girati da numerosi presenti. I video e le foto di quanto accaduto a quanto pare sono numerosi e vengono diffusi anche su Whatsapp, non solo su Facebook.