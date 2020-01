Violenza sessuale su minorenne, nuova condanna per ex allenatore di baseball

Chieti. Il gup del Tribunale di Chieti Luca De Ninis ha condannato a cinque anni di reclusione per violenza sessuale, con il rito abbreviato, Riccardo Furgiuele, 54 anni, ex allenatore di baseball. Secondo l’accusa, in concomitanza con gli allenamenti che si disputavano sul campo di baseball di Chieti, avrebbe accarezzato nelle parti intime almeno in tre diverse occasioni un ragazzino che oggi ha 13 anni ma all’epoca dei fatti, ovvero fra settembre del 2014 e lo stesso mese del 2016, aveva fra 8 e 10 anni. Il pm Giancarlo Ciani aveva chiesto sei anni.

Furgiuele, che ha avuto l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dopo la condanna sarà sottoposto per due anni alla misura di sicurezza del divieto di dimora a S. Giovanni Teatino, del divieto di lavorare a contatto con i minori, e avrà l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria su residenza e spostamenti. E stato inoltre condannato a risarcire i danni alle parti civili: 20.000 euro alla vittima, 3mila euro alla Federazione Italiana Baseball e 2mila euro all’Asd Chieti Baseball.

Per un altro fatto di violenza sessuale che gli viene contestato, sempre ai danni di un ragazzino che allenava, è stato rinviato a giudizio al 19 maggio. L’uomo nel febbraio dello scorso anno era stato condannato con il rito ordinario a 12 anni di reclusione dal Tribunale di Chieti per violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di nove bambini fra 8 e 13 anni, dei quali secondo l’accusa, approfittando del suo ruolo di allenatore al quale i bambini erano affidati per la pratica sportiva, avrebbe abusato in diverse circostanze e luoghi. Sentenza confermata in Appello.