Violenza sulle donne, in occasione della giornata mondiale ecco le iniziative delle Pari Opportunità in Abruzzo

Pescara. In occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne, la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo ha organizzato uno spettacolo teatrale, “Civico 48”, che si terrà domenica alle 17.30, al Mediamuseum di Pescara. L’evento ed alte iniziative sono state presentate questa mattina dalla presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo Gemma Andreini che ha sottolineato come “La giornata contro la violenza sulle donne è il 25 novembre, ma dovrebbe davvero essere tutti i giorni perché le nostre attività si svolgono tutti i giorni dell’anno perché di questo problema bisogna parlare 365 giorni all’ anno, mettendo anche in campo azioni concrete.

La novità di quest’anno è stata quella di mettere finalmente in rete le istituzioni, la società civile con i club service e i centri servizio. Al Mediamuseum, che voglio sottolineare ci è stato concesso gratuitamente dalla Fondazione Tiboni, andrà in scena questo spettacolo teatrale, Civico 48, che vuole essere però soprattutto un messaggio culturale, ed è su questo che puntiamo perché verranno affrontate le tematiche femminili a tutto tondo, e far capire che la violenza sulle donne non deriva da un atto isolato, ma proprio da un approccio diverso, culturale, che va affrontato proprio nel confronti delle donne e quindi questa rappresentazione sarà una comunicazione per tante associazioni che a loro volta faranno da cassa di risonanza per mandare questo messaggio importante che è rivolto anche ai più giovani che purtroppo spesso, come gli ultimi fatti ci hanno fatto vedere, sono anche loro protagonisti di fatti che non,possono non preoccuparci”.

Domenica 25 novembre, al termine dell’appuntamento al Mediamuseum, ne seguirà un altro, organizzato dal Centro Antiviolenza Ananke che si terrà al Matta di Pescara. Alle iniziative della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, hanno aderito le seguenti associazioni: Fidapa Bpw, Soroptimist International, Innerwell, Stati Generali delle Donne Abruzzo, Rotary Club Pescara Centro, Rotary Club Ortona, Lions Host, Lions Distretto 108 A, Fondazioni Tiboni, Centro Antiviolenza Ananke.