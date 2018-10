Violenze e criminalità in Abruzzo, Smargiassi (M5S) chiede riunione dell’osservatorio legalità

L’Aquila. “Lucrezio Paolini dovrebbe immediatamente convocare una riunione dell’osservatorio della legalita’”: a chiederlo e’ il consigliere regionale del M5S Pietro Smargiassi, vice presidente dell’Osservatorio, a seguito dei recenti fatti criminosi che hanno colpito il territorio, come la rapina in villa a Lanciano, la rapina a Cupello in pieno giorno, il tentativo di furto al cup di Vasto.

“L’osservatorio, che ha nella legge attuativa e nel suo disciplinare regole ben precise, si sarebbe dovuto riunire gia’ a giugno nella sua seconda seduta vista l’escalation di crimini connotati da particolare violenza ai danni dei malcapitati cittadini, ritengo improrogabile una nuova riunione dell’osservatorio e, come deliberato nella prima seduta, si dovrebbero invitare i Prefetti delle quattro Province abruzzesi. Occorre dare un segnale anche da parte della politica” continua Smargiassi “il territorio ha bisogno di chi si assume la responsabilita’ di supportare le forze dell’ordine, che non finiremo mai di ringraziare per il lavoro svolto con efficacia e tempi brevissimi. I consiglieri regionali sono ancora in carica e pertanto e’ ancora un nostro dovere svolgere al meglio le funzioni”, conclude Smargiassi.