Visita di Masci, Testa e Marsilio nei quartieri periferici di Pescara: “la strategia è la rigenerazione urbana”

Pescara. Pomeriggio di sopralluoghi, ancora in corso di svolgimento, per il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, che unitamente al presidente della Regione, Marco Marsilio, ed al sindaco di Pescara Carlo Masci, si è recato nei quartieri periferici di Pescara, Rancitelli, Fontanelle e San Donato per incontrare i cittadini ed i Comitati dei residenti.

“Siamo tornati ad avere un contatto diretto con gli abitanti di queste

zone della città – riferisce Testa – per ascoltare tutte le loro istanze e per un confronto oggi più che mai indispensabile. Un appuntamento molto utile perché sta permettendo di tracciare un quadro ancor più preciso sulle necessità dei residenti e su tutto ciò che

rappresenta un’urgenza, quartiere per quartiere, cui far fronte. Prime tra tutte, sicurezza e legalità affinché i cittadini per bene non si sentano più in pericolo ed in balia di territori senza regole. E’ stata ribadita, in tal senso, l’importanza delle attività di sgombero per proseguire la guerra alle occupazioni abusive e per ripulire i complessi residenziali dal

degrado e dalla delinquenza.” ha continuato Testa.

“Essendo le periferie spesso luoghi di disagio sociale, ritengo che ogni iniziativa volta a migliorarne le condizioni dovrà collocarsi all’incrocio fra diverse azioni, da quelle per la riqualificazione territoriale alle politiche per l’abitare, alle politiche sociali e per la sicurezza. La strategia di fondo, peraltro ormai praticata in tutta Europa, è quella della rigenerazione urbana, ovvero di programmi che privilegino quegli interventi volti a rendere vivibile e sostenibile lo spazio urbano, che soddisfino la domanda abitativa e di servizi. Quei servizi necessari – precisa Testa – di cui spesso l’edilizia residenziale nelle periferie è priva. Nello specifico del quartiere Rancitelli, torno a ribadire la mia ferma

convinzione circa l’esigenza di demolire il caseggiato “ferro di cavallo”, valida proposta del Sindaco di Pescara per riconvertire definitivamente l’intera area. Il tema sarà affrontato nel dettaglio domattina, in Consiglio regionale a Pescara – ricorda concludendo Testa – in un summit convocato dall’assessore regionale Guido Quintino Liris”.