Vita indipendente, pubblicato avviso dal comune dell’Aquila. Assessore Bignotti: ampliata la platea dei possibili richiedenti

L’Aquila. A partire da quest’anno la platea dei possibili richiedenti il contributo per la realizzazione dei progetti personali di carattere sociale denominati ‘Vita Indipendente’ ha riscontrato alcune importanti modifiche apportate dalla Regione Abruzzo. Lo comunica l’assessore alle politiche sociali del comune dell’Aquila, Francesco Cristiano Bignotti.

Il componente della giunta comunale precisa anche che il progetto individuale deve essere presentato entro e non oltre venerdì 21 febbraio presso gli uffici del settore Politiche per il benessere della persona, in Viale Aldo Moro n.30. “Tali novità” spiega Bignotti “riguardano le modalità di accesso, che sono state comunicate ai Comuni nei giorni scorsi, e daranno la possibilità ad un numero maggiore di cittadini di poter accedere ai finanziamenti. E’ stata eliminata l’età massima di 67 anni e, come parametro economico, sarà preso in considerazione l’isee socio-sanitario e non più l’isee dell’intero nucleo familiare. Infatti potranno fare domanda i cittadini di età superiore ai 18 anni (nonché i rappresentanti legali dei predetti soggetti in caso di disabili psico-relazionali) in condizione di disabilità grave certificata, invalidità al 100% ed indennità di accompagnamento riconosciuta, con ISEE socio-sanitario non superiore ad € 20.000,00”.

Si potranno ammettere a finanziamento le seguenti tipologie di spesa: somme corrisposte all’assistente personale per le prestazioni fornite, contributi previdenziali ed assicurativi previsti per legge, eventuali spese di vitto/alloggio, nel caso di effettuazione del servizio fuori dalla sede di residenza e spese di rendicontazione per una quota massima del 10% di ciascun progetto. “Gli uffici del settore politiche per il Benessere della persona” conclude l’assessore “sono a disposizione dei cittadini e dei loro familiari per fornire tutti i chiarimenti necessari”.

L’avviso e la modulistica per presentare la documentazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella pagina “Avvisi” del settore “Concorsi, gare e avvisi” dell’area “Amministrazione”, a questo indirizzo: https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&i d_doc=1872&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1.