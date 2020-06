Webinar ‘Ri..partire in Europa’ per affrontare i temi legati alla mobilità Erasmus, ecco come partecipare

Teramo. Webinar ‘ Ri…partire in Europa’.

In un momento in cui l’Europa sembra essere lontana, a causa del lockdown imposto dal Coronavirus, il webinar di giovedì 11 giugno alle ore 16, organizzato dall’ associazione Esn Teramo – Erasmus Student Network e Esn Alumni Italia in collaborazione con il Servizio Eures Regione Abruzzo e Materahub, vuole essere un prezioso momento divulgativo per informare i giovani delle opportunità e i programmi attualmente attivi per pianificare di nuovo un progetto di mobilità nell’Unione Europa.

In particolare saranno affrontati i temi legati alla mobilità Erasmus, verranno presentati i servizi offerti dalla rete Eures , i programmi Yfej e Reactivate che prevedono contributi finanziari della Commissione Europea per tirocini e contratti di lavoro, e il programma finanziato dalla Ce per promuovere l’autoimprenditoria Erasmus Giovani Imprenditori Erasmus for Young Entrepreneurs.

Interverranno Giuliano Mellai- presidente dell’associazione Esn Teramo, Marco Scanu e Marco Capriotti- direttivo associazione Esn Alumni Italia, Davide Scalcione- Materahub, Anna Bongiovanni- Eures Regione Abruzzo.