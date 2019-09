Zavattaro rifiuta l’incarico di manager della Asl di Chieti, Marsilio: sono stupito ma ci sono altri profili nella rosa

Chieti.”Il mondo non finisce con Zavattaro”. Commenta così il governatore Marco Marsilio all’indomani del gran rifiuto del direttore generale designato dallo stesso Marsilio prima di Ferragosto come nuovo manager della Asl provinciale di Chieti. “Ci sono altri profili nella rosa”, aggiunge Marsilio, “certo è curioso che una persona che partecipa a un bando ponga nuove condizioni che non siamo in grado di soddisfare. Sono stupito”. Il governatore assicura una soluzione rapida con l’individuazione di un altro nome, sottolineando anche che la vicenda non inciderà sulla nomina di Roberto Testa, designato alla Asl provinciale dell’Aquila, in un unico provvedimento del quale fa parte anche Zavattaro.

Il manager ieri all’Ansa aveva spiegato di non avere avuto più contatti come la Regione Abruzzo mentre avrebbe dovuto avere “un riscontro certo e definitivo rispetto alle richieste da me formulate in ordine ad alcune condizioni che potessero rendere fattibile un incarico in un’azienda in grande difficoltà. Ma questo non è accaduto e il discorso è chiuso”. Zavattaro, che oggi coordina tutto il comparto Salute del Friuli Venezia Giulia, aveva chiesto di integrare il contratto con un documenti contente una serie di obiettivi programmatici, anche con lo scopo di certificare lo stato dell’arte. Ma la Regione ha ritenuto di non poter modificare, ad personam, i termini del bando.