Zingaretti positivo al coronavirus, Marsilio e il suo staff pronti a effettuare il tampone

L’Aquila. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, con un messaggio su Facebook ha annunciato di essere risultato positivo al test per il coronavirus. Tutte le persone che, nelle ultime settimane, hanno avuto contatti con il governatore del Lazio, quindi, dovranno effettuare il test in via precauzionale.

Tra questi c’è anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che martedì 4 marzo ha incontrato Zingaretti insieme al ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, per siglare il protocollo d’intesa per la velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescvara.

Dalla Regione Abruzzo non sono ancora arrivate notizie ufficiali, ma alla luce di quanto accaduto in via precauzionale Marsilio e il suo staff stanno valutando di effettuare il tampone per capire come comportarsi nelle prossime ore.