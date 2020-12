Zona rossa Abruzzo e nuovo Dpcm: “non abbiamo un governo regionale ma una finzione”

L’Aquila. “Se ci fosse Dante immaginerebbe un altro girone dove collocare Marsilio e la sua Giunta: quello degli inconsapevoli. Non abbiamo un governo regionale ma una finzione con interventi umorali, senza senso, che di fatto hanno fatto precipitare la nostra regione tra le peggiori in Italia. Al di là delle zone, ci troviamo di fronte ad una crisi sanitaria, evidente e fuori controllo, senza vaccini antinfluenzali, con provvedimenti economici che non arrivano alle imprese e la coppia Marsilio Sospiri sta scoppiando l’Abruzzo”. Così il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D’Alessandro sul dibattito, a tratti rovente soprattutto in queste ore di attesa del nuovo Dpcm, sulla collocazione dell’Abruzzo, attualmente in zona rossa.

“Come parlamentari stiamo facendo ciò che dovrebbe fare la maggioranza di centrodestra che amministra la Regione per venire incontro alle esigenze della prevenzione sanitaria, imprenscindibile, da un lato, e alle ragioni economiche della nostra regione. Le prossime ore, anche sulla base dei dati epidemiologici, saranno fondamentali – conclude l’ex consigliere regionale abruzzese del Pd.