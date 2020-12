Zona Rossa: “Consigliera Marcozzi in malafede, aveva dato l’assenso a misure più restrittive per l’Abruzzo”

Pescara.“La Consigliera Marcozzi sa benissimo di essere in malafede nel raccontare una storia che non esiste. La prova provata della sua slealtà – in merito alle dichiarazioni del presidente Marsilio sulle procedure ministeriali previste per il ritorno in zona arancione – sta nel fatto che lei stessa , nella riunione convocata dal Presidente per condividere con tutti i gruppi consiliari la scelta di anticipare l’ingresso in zona rossa -aveva dato l’assenso a misure più restrittive per l’Abruzzo di fronte all’evidenza dei dati epidemiologici e alle previsioni del Comitato tecnico scientifico che le furono rappresentati”, così, il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Guerino Testa.

“Ciò basta a prefigurare la sua totale mancanza di onestà intellettuale – reiterata – “, spiega Guerino Testa,” nei confronti di Marsilio e su una tematica per la quale ha continuato ad autodichiararsi collaborativa. Il presidente Marsilio ha ampiamente dimostrato di non cadere affatto dalle nuvole – come la Consigliera tenta debolmente di dimostrare – e di conoscere molto bene i contenuti del Dpcm: proprio per questa ragione ha rivolto esplicita istanza al ministro Speranza di deroga alla normale applicazione della norma ministeriale, evidenziando una incongruente interpretazione della stessa”.

“Va, altresì, evidenziato – e due conti Marcozzi li avrà fatti – che se non si fosse entrati anticipatamente in zona rossa, attendendo l’indicazione del Ministero, i tempi si sarebbero ulteriormente allungati. Invito ancora una volta la consigliera Marcozzi ad interpellare – anziché dedicarsi solo a criticare l’operato del governo regionale – i suoi referenti in Parlamento, cercando di dimostrare almeno un minimo di partecipazione fattiva”, conclude Guerino Testa.